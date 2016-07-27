投行观点：联合技术 目标价从108美元上调至111，评级为表现与同业一致--RBC

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月17日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期780亿台币。
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路透台北1月17日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期780亿台币。
“市场最初将特朗普的保护主义言论当成虚张声势。但从其顾问人选和记者会的情况来 看，特朗普对此的严肃态度愈加清晰了，”巴克莱的Kadota说道。 欧元兑美元 报1.0600美元，暂时受55日移动均线压制，该均线切入位周一在1.06 39美元，周二在1.0631美元。 将于1000 GMT公布的德国经济景气数据或将吸引市场部分关注力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0600 +0.14 +0.97 1.0513 美元/日圆 113.85 114.18 -0.29 -2.58 116.87 欧元/日圆 120.85 121.02 -0.14 -1.86 123.14 美元/瑞郎
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。