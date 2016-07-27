更新版 1-中国金融：银监会拟出台理财监管新规，分类监管、严控投向防风险

* 对理财实施分类监管有利防风险

* 股权投资影响有限

* 理财投资股权影响有限

* 建立理财产品风险准备金管理制度 (新增更多市场人士评论)

路透北京7月27日 - 中国加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险。据两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

消息人士引述这份商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿称，根据理财产品投资范围，将商业银行理财业务分为基础类理财业务和综合类理财业务。

“银行理财资金监管新规将出，反映了监管层金融降杠杆的政策意图，这同时意味着央行通过货币宽松主动引导短端资金利率的概率大幅下降。”民生证券分析师李奇霖称。

银监会曾于2014年12月发布商业银行理财业务监管的旧版征求意见稿，与之相比，新版新增根据理财产品投资范围，将理财分为基础类和综合类两类业务，只有综合类理财业务可以投资于非标、权益类等资产。

一位四大行的资管人士表示，对理财进行分类管理势在必行，根据底层资产划分更有利于银行控制风险。

招商证券估算，在全国2,500家银行中，有250家左右银行发行的理财产品有投资权益类和非标资产的资格。

海通证券银行业分析师林媛媛在报告中指出，银行权益类理财在整体资管中占比较低，且最新发布的企业投融资改革中涉及投贷联动和债转股来看，管理层对银行介入股权投资的大方向是支持的，预计不会影响权益投资在资管业务中的发展。

意见稿还明确提到，“商业银行理财不能本行托管”，对此有市场人士称，目前大行理财都是本行托管的，资金体内循环。如果跨行托管，这样所有银行理财资金都要跨行转账了，将造成资金的巨大摩擦和扰动。这是杀伤力最大的一条。

路透尚未能立即获得银监会的回复。

**严格规范资金投向**

新版征求意见稿中，银监会对理财产品投向进行了严格规范。一方面禁止商业银行理财产品直接或间接投资于本行信贷资产及其受（收）益权，不得直接或间接投资于本行发行的理财产品。

上述资管人士表示，投资本行信贷资产一般都用于不良出表，有大型银行通过信托投资相关资产受益权；投资本行发行的理财产品，即用银行自营资金接盘，这有利于打破刚兑，引导理财正确发展。

“从我们行的规定看 如果我们发的理财出现不良还不起了，我们就用自营资金把理财资金的窟窿补上，以保证投资人的收益。”该人士称。

另一方面，征求意见稿明确，理财资金不得直接或间接投资于除货币市场基金和债券型基金之外的证券投资基金。这意味着，不仅限制了理财投资二级市场股票，还包括保本基金、分级A等产品。

另一位四大行的资管人士指出，这已经不仅仅是降杠杆，而是“做都没得做了。”

风险准备金的计提比例方面，除结构性理财产品外的预期收益率型产品，按其产品管理费收入的50%计提；净值型理财产品、结构性理财产品和其他理财产品，按其产品管理费收入的10%计提。

中金公司分析指出，这会影响银行当期业绩，并一定程度影响发展理财业务的动力。从计提水平来看，对预期收益型产品不利，推动银行向净值型产品转型。但考虑到预期收益型产品目前存量巨大，转型不是那么迅速，会对银行理财的利润以及银行业绩有所影响。

中国股市沪综指周三收挫1.9%，创一个半月最大单日跌幅。市场人士称，银监会新规对现在风行的二级市场资管计划杀伤力较强，杜绝银行委外以及分级产品实际上就是清算之前一些法规上灰色地带的银行资金。