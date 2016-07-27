投行观点：BJ's Restaurants Inc 目标价从60美元下调至58--Guggenheim

《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话

“市场最初将特朗普的保护主义言论当成虚张声势。但从其顾问人选和记者会的情况来 看，特朗普对此的严肃态度愈加清晰了，”巴克莱的Kadota说道。 欧元兑美元 报1.0600美元，暂时受55日移动均线压制，该均线切入位周一在1.06 39美元，周二在1.0631美元。 将于1000 GMT公布的德国经济景气数据或将吸引市场部分关注力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0600 +0.14 +0.97 1.0513 美元/日圆 113.85 114.18 -0.29 -2.58 116.87 欧元/日圆 120.85 121.02 -0.14 -1.86 123.14 美元/瑞郎