版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 18:35 BJT

投行观点：Illumina 目标价从141美元上调至152，评级为持有--Evercore ISI

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐