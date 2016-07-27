欧股业绩：葛兰素史克第二季获利增长且前景看俏，受益于英镑疲弱

路透伦敦7月27日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 第二季获利成长，受新药需求所带动，该公司年底前业绩料将大幅成长，主要拜英国公投退欧后英镑疲软之赐。

葛兰素史克将会因为成本以英镑计价、然而近乎所有营收都来自海外而受惠；该公司即将卸任的执行长Andrew Witty原本是支持英国留在欧盟。

该公司此前宣布将对英国三座制药基地进行2.75亿英镑(3.61亿美元)的新投资。

葛兰素史克周三表示，在截至6月的三个月内，以英镑计算的季度营收成长11%至65.3亿英镑(85.5亿美元)，核心每股盈余(EPS)大增42%至0.245英镑。

汤森路透调查分析师平均预估营收为63.4亿英镑，排除特定项目的核心EPS为0.21英镑。

葛兰素史克将恒定汇率下全年核心EPS成长率预估从先前的10-12%上调至11-12%。

但以英镑计算的获利成长幅度料还要更高。该公司称若汇率维持在6月底水准，则将对核心EPS带来19%的正面效益。