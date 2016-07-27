欧股业绩：葛兰素史克第二季获利增长且前景看俏，受益于英镑疲弱

港报社评：新财爷最乐见的新特首是林郑--信报1月17日
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
路透伦敦7月27日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 第二季获利成长，受新药需求所带动，该公司年底前业绩料将大幅成长，主要拜英国公投退欧后英镑疲软之赐。
葛兰素史克将会因为成本以英镑计价、然而近乎所有营收都来自海外而受惠；该公司即将卸任的执行长Andrew Witty原本是支持英国留在欧盟。
该公司此前宣布将对英国三座制药基地进行2.75亿英镑(3.61亿美元)的新投资。
葛兰素史克周三表示，在截至6月的三个月内，以英镑计算的季度营收成长11%至65.3亿英镑(85.5亿美元)，核心每股盈余(EPS)大增42%至0.245英镑。
汤森路透调查分析师平均预估营收为63.4亿英镑，排除特定项目的核心EPS为0.21英镑。
葛兰素史克将恒定汇率下全年核心EPS成长率预估从先前的10-12%上调至11-12%。
但以英镑计算的获利成长幅度料还要更高。该公司称若汇率维持在6月底水准，则将对核心EPS带来19%的正面效益。
此等汇率效益亦保障了派息，葛兰素史克先前已宣布今明两年派息将维持在每股0.8英镑。(完)
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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路透新加坡1月17日 - 油价周二小涨，此前沙特(沙乌地)阿拉伯表示将严格遵守减产承诺，但金融市场对原油供应前景的担忧拖累油价。