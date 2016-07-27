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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 21:51 BJT

美国热股：苹果季度iPhone销量超过市场预估，早盘劲扬逾7%

路透7月27日 - 美国消费电子巨擘苹果 周二公布的季度iPhone销量超过市场预估，且对当前季度的营收预估也超过许多分析师的目标，缓和了对苹果最重要产品需求遇阻的忧虑。

在周三美股早盘交易中，苹果股价劲扬7.15%，报103.59美元。(完)

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