国际油市：亚洲燃料油几无变动，交易商焦点转向8月

洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差在新加坡市场收盘时持稳，产业消息人士称，8/9月较新加坡报价为正价差每吨1.50美元；9/10月正价差则较昨日每吨缩窄0.10美元，报每吨0.90美元。

消息人士并称，实货市场报告在普氏窗口达成两笔现货交易，共计6万吨380-cst燃料油。

交易商表示，嘉能可是这两笔船货的卖家，其向SK能源卖出一艘4万吨的船货，船期为8月18-22日，另一艘2万吨船货则卖给维多，船期为8月11-15日。