版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 19:58 BJT

国际油市：亚洲燃料油几无变动，交易商焦点转向8月

路透新加坡7月27日 - 亚洲燃料油市场周三几无变动，交易商表示，他们的注意力放在8月。

“我们只是退场观望，”一新加坡交易商表示。

洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差在新加坡市场收盘时持稳，产业消息人士称，8/9月较新加坡报价为正价差每吨1.50美元；9/10月正价差则较昨日每吨缩窄0.10美元，报每吨0.90美元。

消息人士并称，实货市场报告在普氏窗口达成两笔现货交易，共计6万吨380-cst燃料油。

交易商表示，嘉能可是这两笔船货的卖家，其向SK能源卖出一艘4万吨的船货，船期为8月18-22日，另一艘2万吨船货则卖给维多，船期为8月11-15日。

新加坡现货市场上，达成两笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐