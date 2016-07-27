国际油市：亚洲燃料油几无变动，交易商焦点转向8月

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月17日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透新加坡7月27日 - 亚洲燃料油市场周三几无变动，交易商表示，他们的注意力放在8月。
“我们只是退场观望，”一新加坡交易商表示。
洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差在新加坡市场收盘时持稳，产业消息人士称，8/9月较新加坡报价为正价差每吨1.50美元；9/10月正价差则较昨日每吨缩窄0.10美元，报每吨0.90美元。
消息人士并称，实货市场报告在普氏窗口达成两笔现货交易，共计6万吨380-cst燃料油。
交易商表示，嘉能可是这两笔船货的卖家，其向SK能源卖出一艘4万吨的船货，船期为8月18-22日，另一艘2万吨船货则卖给维多，船期为8月11-15日。
新加坡现货市场上，达成两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透1月17日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
恒指 昨收报22,718点，跌幅1%；国指 收报9,666点，跌1.2%，大市成交额只有568.6亿港元，买卖气氛偏弱，受阻而回合理。
路透台北1月17日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期780亿台币。