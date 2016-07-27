版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 21:49 BJT

美国热股：推特第二季营收逊于市场预估，早盘重挫逾11%

路透7月27日 - 微博服务运营商推特 公布的季度营收增长创2013年上市以来最慢，当季财测令人失望亦让投资者感到沮丧。

在周三美股早盘交易中，推特股价急跌11.9%，报16.25美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐