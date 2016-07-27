美股业绩：波音公布七年来首见季度亏损，受提列费用打击

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月17日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透7月27日 - 全球最大客机制造商波音 公布近七年来首见的季度亏损，因提列有关787、747、及KC-46加油机等项目的费用。
波音公布6月30日止第二季净损为2.34亿美元，每股亏损0.37美元，上年同期为净利11.1亿美元，每股盈余1.59美元。
排除一些养老金及其他成本的核心亏损为每股0.44美元，上年同期则为每股获利1.62美元。
波音周三表示，最新一季的净损反映的是先前宣布的787成本重新分类、以及747和加油机的相关费用。
营收则成长约1%至248亿美元。(完)
路透1月17日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
恒指 昨收报22,718点，跌幅1%；国指 收报9,666点，跌1.2%，大市成交额只有568.6亿港元，买卖气氛偏弱，受阻而回合理。
路透台北1月17日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期780亿台币。