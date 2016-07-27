美股业绩：波音公布七年来首见季度亏损，受提列费用打击

路透7月27日 - 全球最大客机制造商波音 公布近七年来首见的季度亏损，因提列有关787、747、及KC-46加油机等项目的费用。

波音公布6月30日止第二季净损为2.34亿美元，每股亏损0.37美元，上年同期为净利11.1亿美元，每股盈余1.59美元。

排除一些养老金及其他成本的核心亏损为每股0.44美元，上年同期则为每股获利1.62美元。

波音周三表示，最新一季的净损反映的是先前宣布的787成本重新分类、以及747和加油机的相关费用。