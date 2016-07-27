美国热股：特斯拉计划中的新产品可能将耗资“数百亿”美元，盘初小跌

中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透7月27日 - 特斯拉 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周二表示，可能需要进行“适度的筹资”来为战略计划提供资金，并且随着时间的推移，计划中的新产品可能将耗资“数百亿”美元。
在周三美股早盘交易中，特斯拉股价下跌0.88%，报227.50美元。(完)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。
路透上海1月17日 - 中国交通银行、长沙银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有238家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模116,340亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江