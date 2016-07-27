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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 21:45 BJT

美国热股：特斯拉计划中的新产品可能将耗资“数百亿”美元，盘初小跌

路透7月27日 - 特斯拉 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周二表示，可能需要进行“适度的筹资”来为战略计划提供资金，并且随着时间的推移，计划中的新产品可能将耗资“数百亿”美元。

在周三美股早盘交易中，特斯拉股价下跌0.88%，报227.50美元。(完)

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