亚洲橡胶：TOCOM期胶回升，因日本即将推出刺激计划且日圆走软

路透东京7月27日 - 指标东京期胶周三于淡静交易中回升，脱离上交易日触及的两周低位，因在日本宣布大规模刺激方案和日圆下跌后，一些投资人轧平空仓。

据日本媒体报导，首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。不过其中多少将直接用于刺激增长还不得而知。

“一些交易商扩大轧平仓位，以对安倍的刺激计划和日圆贬值做出回应；同时美国经济良好和上海期胶走坚亦带来支持，”一名东京交易商表示。

东京工业品交易所(TOCOM)1月期胶 <0#2JRU:>收升2.8日圆或1.8%，报每公斤156.5日圆。

东京期胶中止连三日跌势，因日圆兑美元在亚洲盘下跌逾1%，因预期日本央行将推出进一步货币宽松政策。

上海期交所9月期胶 上涨105元人民币，收报每吨11,180元。

“然TOCOM仍陷于窄幅区间。我预期指标期胶仍在约154-165日圆的区间，”交易员表示。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约8月期胶 最新报每公斤132美分，下跌1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)