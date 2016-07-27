美国各类经济指标总览--2016/7/27

中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
美国商务部周三公布，6月耐久财(耐用品)订单较前月下降4.0%(市场预估为下降1.1%) 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (6月) 4.7 (5月) 非农业就业岗位(万) 增加28.7 (6月) 增加1.1 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.5 (6月) +0.4 (5月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (6月) +0.3 (5月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第一季终值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.4 (第一季终值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (6月) +0.2 (5月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差411.4 (5月) 逆差373.8 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.6 (6月) -0.3 (5月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (6月) 74.9 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 25.3 (7月16日当周) 25.4 (7月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余60亿 (6月) 赤字530亿 (5月) 领先指标(%) 0.3 (6月) -0.2 (5月) 个人所得(%) +0.2 (5月) +0.5 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加185.6 (5月) 增加134 (4月修正值) 企业库存(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月修正值) 建筑支出(%) -0.8 (5月) -2.0 (4月修正值) 消费者信心 97.3 (7月) 97.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 118.9 (6月) 113.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 115.3 (6月) 113.6 (5月修正值) 成屋销售(万户) 557 (6月) 551 (5月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (6月) 57.2 (5月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (5月) +1.8 (4月修正值) -4.0 (6月) -2.8 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (6月) 52.9 (5月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (6月) 51.3 (5月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (5月) +0.7 (4月修正值) 进口物价(%) +0.2 (6月) +1.4 (5月修正值) 出口物价(%) +0.8 (6月) +1.2 (5月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。
路透上海1月17日 - 中国交通银行、长沙银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有238家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模116,340亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江