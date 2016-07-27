版本:
中国
债券 | 2016年 7月 27日 星期三 20:04 BJT

欧股业绩：菲亚特克莱斯勒第二季营业利润下滑14%，受召回成本打击

路透米兰7月27日 - 菲亚特克莱斯勒汽车 周三公布第二季营业利润下滑14%，因提列了北美汽车召回成本及产能调整的费用，这导致其股价一度大跌超过3%。

排除一次性费用后，这家全球第七大汽车制造商称，经调整后的4-6月营业利润成长16%至16.3亿欧元(17.9亿美元)，大致符合路透调查分析师平均预估的16.4亿欧元。

营收下滑2%至278.9亿欧元，略低于预期中的293亿。

菲亚特克莱斯勒表示，净工业负债在6月底时从三个月前的66亿欧元降至55亿，受助于运营产生的强劲现金流。该公司今年初将豪华车品牌法拉利给分拆出去。

菲亚特克莱斯勒调高营收及经调整营业利润的全年预估，因今年前六个月表现强劲，但公司维持债务预估不变。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐