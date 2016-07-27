国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至18个月新低，因供应持续过剩

路透新加坡7月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周三大跌28.3%，至18个月新低每吨25.65美元，交易商指因供应过剩持续，而且没有第三季将出现缓解的迹象。

有报导称，日本水岛一裂解装置断电，加剧了市场的偏空人气，但意外停工不能立即获得独立证实。

由于供应持续过剩，现货价格大跌。

交易商称，乐天化学支付的成本加运费价(C&F)较日本报价每吨深度贴水8.50-9.00美元，这是计划于9月上半月启运的船货，数量为5万至7.5万吨。

“目前价格将维持在低位，这将延续至9月下半月，并延长至10月上半月，”新加坡一交易商称。

台湾台塑、日本出光兴产和韩国SK能源均将在8月和9月关闭裂解装置以进行维护，这将削减大量石脑油需求。

新加坡现货市场上，中石油从托克(Trafigura)买入一艘92号汽油船货，船期为8月11-15日，价格为每桶47.50美元。

伊藤忠商事从BP买入一艘石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨363美元。(完)

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