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货币新闻 | 2016年 7月 27日 星期三 22:44 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，为5月中以来首见

路透纽约7月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，为逾两个月来首见。汽油库存也增加，但馏分油库存减少。

EIA公布，上周美国原油库存 增加167.1万桶，创下4月底来最大周度增幅，市场预估为减少225.7万桶。

美国原油交割地库欣库存增加111万桶，至6,522万桶，为5月初以来最大周度增幅。

EIA数据显示，炼厂开工率 下降0.8个百分点，至92.4%，日炼油量 减少27.7万桶，至1,659万桶。

美国上周汽油库存 增加45.2万桶，市场预估为增加3.6万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少78.0万桶，市场预估为增加71.4万桶。

上周美国原油日进口量 增加22.4万桶，至776万桶。(完)

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