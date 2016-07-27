欧洲汇市：英镑下滑，尽管英国第二季GDP数据较为强劲

中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透伦敦7月27日 - 英镑兑美元和欧元周三下滑，尽管英国第二季经济增长数据较预期强劲，但未能提振英镑。
英国国家统计局(ONS)公布，第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.6%，高于第一季成长的0.4%。路透调查的分析师此前预计为持平于0.4%。英国是在第二季末举行退欧公投。
这些数据涵盖的时间范围仅包括英国退欧公投后的一周，而周三稍后公布的包括6月28日至7月14日的零售销售数据显示，零售销售创下四年来最大跌幅，令人怀疑英国人可否避开经济衰退。
在零售数据公布后，英镑 触及1.3072美元日内低位，但之后反弹，在1445 GMT，日内仅小跌，报1.3122美元，较本月初触及的31年低位高超过0.03美元。
英镑兑欧元 跌0.3%至0.8386英镑。
“对英国央行今年内减息的预期增强，阻碍英镑大幅攀升，”FXTM分析师Lukman Otunuga说，“英镑人气仍然偏空，如果上周对PMI数据的担忧燃点对第三季GDP可能萎缩的忧虑，英镑进一步下跌可说是意料之中的。”
路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。
英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周三重申，他和英国央行将采取任何必要的行动，来支持6月23日公投退欧后进入“调整期”的英国经济。
汇市交易商也聚焦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍后公布的政策会议结果。(完)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。
路透上海1月17日 - 中国交通银行、长沙银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有238家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模116,340亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江