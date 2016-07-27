欧洲汇市：英镑下滑，尽管英国第二季GDP数据较为强劲

路透伦敦7月27日 - 英镑兑美元和欧元周三下滑，尽管英国第二季经济增长数据较预期强劲，但未能提振英镑。

英国国家统计局(ONS)公布，第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.6%，高于第一季成长的0.4%。路透调查的分析师此前预计为持平于0.4%。英国是在第二季末举行退欧公投。

这些数据涵盖的时间范围仅包括英国退欧公投后的一周，而周三稍后公布的包括6月28日至7月14日的零售销售数据显示，零售销售创下四年来最大跌幅，令人怀疑英国人可否避开经济衰退。

在零售数据公布后，英镑 触及1.3072美元日内低位，但之后反弹，在1445 GMT，日内仅小跌，报1.3122美元，较本月初触及的31年低位高超过0.03美元。

英镑兑欧元 跌0.3%至0.8386英镑。

“对英国央行今年内减息的预期增强，阻碍英镑大幅攀升，”FXTM分析师Lukman Otunuga说，“英镑人气仍然偏空，如果上周对PMI数据的担忧燃点对第三季GDP可能萎缩的忧虑，英镑进一步下跌可说是意料之中的。”

路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周三重申，他和英国央行将采取任何必要的行动，来支持6月23日公投退欧后进入“调整期”的英国经济。