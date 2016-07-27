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货币新闻 | 2016年 7月 28日 星期四 00:09 BJT

标题新闻：SABmiller称将要求暂停与百威英博的整合工作-CNBC援引一报道

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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