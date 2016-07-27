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债券 | 2016年 7月 28日 星期四 00:20 BJT

欧元债市：德国标售长债得标利率触及纪录低位，因投资者预计欧洲央行购买

* 德国以纪录最低的收益率完成公债标售

* 长债预计是欧洲央行购债的主要目标

* 公债标售后30年期公债收益率进一步下跌

路透伦敦7月27日 - 德国周三以创纪录最低的收益率(殖利率)水平标售长债，因30年期德债需求劲升，受助于市场预期它将是央行购买债券的主要目标。

德国标售10亿欧元2046年到期的公债，得标利率为0.45%，是历来最低水准。在这笔公债标售后，30年期德债 收益率进一步下跌，日内下滑5个基点，至两周低位0.41%。

自上周欧洲央行会议没有公布应对央行可购债券稀缺的措施后，30年期德债收益率下跌。超过半数的德债已经不能满足欧洲央行量化宽松(QE)的购买标准，因较短期债券的收益率已低于存款利率。

这个比例预料将上升，而欧洲央行要等到9月才安排再研究这个问题，意味着央行买债将会集中在较长期的债券。

自上周四以来的升势拖累30年期德债收益率下跌17个基点，跌幅在各年期的债券中最大，10年期德债收益率跌约9个基点，至负0.10%，两年期德债收益率跌2个基点，至负0.62%。

除了欧洲央行购债带来压力外，长债收益率下跌也反映出投资者下调未来经济成长预估和通胀预估。

尽管收益率处于低位，但周三德国公债标售需求稳健。

这是德国今年进行的第七笔30年期公债标售，上年仅进行三次，且全部出现技术性失败，即认购规模小于发售规模。(完) 　　

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