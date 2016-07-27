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债券 | 2016年 7月 28日 星期四 00:52 BJT

南非汇市：兰特小幅上涨，投资者预计美联储将维持利率不变

路透约翰内斯堡7月27日 - 南非兰特兑美元周三小幅上涨，因投资者预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暗示在较长时间内保持低利率，这提振了对高收益新兴市场资产的需求。

兰特兑美元 盘中高见14.2700兰特，在1610 GMT，兰特报14.3320，较周二纽约收盘上涨0.2%。

交易商和分析师称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三稍后很可能公布维持利率不变，但如果美联储对美国经济表示乐观的话，将可能燃点在今年稍晚加息的预期。(完)

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