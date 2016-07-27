芝加哥期市：CBOT小麦回吐涨幅微幅收低，因法国小麦价格急跌

路透芝加哥7月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，交易商表示，巴黎小麦期货合约深度下跌，令CBOT小麦在尾盘回吐日内录得的温和涨幅。

CBOT小麦大部份时间因回补空头而走坚，从本月稍早触及的近10年低位反弹。

不过，巴黎泛欧交易所小麦期货价格大跌近2%，蚕食美国小麦在全球市场建立起来的价格优势。

法国计划在下月进口大量罗马尼亚小麦，此举很不寻常。这是由于市场愈发担心今年法国小麦收成不佳，从而导致法国小麦价格飙升。法国是欧盟最大的小麦出口国。

农业顾问公司IKAR称，将俄罗斯今年小麦产量预估上调100万吨，至6,900万吨。

年度作物巡察的一个小分队报告，美国北达科他州中部和西北部地区的春麦收成前景接近或高于平均水平，受助于天气良好。

CBOT-12月小麦期货 下跌1/2美分，结算价报4.41-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,746口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)