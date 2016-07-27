标题新闻：法国Veolia与中国石化投资30亿欧元成立水处理合资企业-法国回声报

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。