美股盘后：FACEBOOK劲扬8.3%，此前公布季度业绩

路透7月27日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲扬8.3%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第二季非GAAP稀释后每股盈利为0.97美元，营收为64.36亿美元，上年同期为40.42亿美元。

该公司还公布，截至6月30日的月均活跃用户数(MAUS)达到17.1亿，按年增长15%。移动设备MAUS达到15.7亿，按年增长20%。