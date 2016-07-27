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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 04:13 BJT

美股盘后：FACEBOOK劲扬8.3%，此前公布季度业绩

路透7月27日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲扬8.3%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第二季非GAAP稀释后每股盈利为0.97美元，营收为64.36亿美元，上年同期为40.42亿美元。

该公司还公布，截至6月30日的月均活跃用户数(MAUS)达到17.1亿，按年增长15%。移动设备MAUS达到15.7亿，按年增长20%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第二季每股盈利为0.82美元，营收为60.2亿美元。(完)

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