加拿大股市：微幅收低，油价下跌拖累能源股走低

路透多伦多7月27日 - 加拿大主要股指周二微幅收低，受累于能源股下挫，因上周美国原油库存意外增加令油价下滑，这抵销了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明对股市的积极影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 在交投震荡后小幅收跌3.46点，或0.02%，报14,546.54点。

该股指缩减稍早跌幅，此前美联储维持利率不变，且表示，美国经济前景面临的风险减弱。

该股指早盘下跌，因能源股下挫，受累于油价降至三个月低位，此前美国政府公布，适值夏季驾车出游高峰期，上周美国原油和汽油库存意外增加。在早盘上涨的能源股在美国库存数据公布后掉头回落。