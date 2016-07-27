加拿大股市：微幅收低，油价下跌拖累能源股走低

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9040元附近
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透多伦多7月27日 - 加拿大主要股指周二微幅收低，受累于能源股下挫，因上周美国原油库存意外增加令油价下滑，这抵销了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明对股市的积极影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 在交投震荡后小幅收跌3.46点，或0.02%，报14,546.54点。
该股指缩减稍早跌幅，此前美联储维持利率不变，且表示，美国经济前景面临的风险减弱。
该股指早盘下跌，因能源股下挫，受累于油价降至三个月低位，此前美国政府公布，适值夏季驾车出游高峰期，上周美国原油和汽油库存意外增加。在早盘上涨的能源股在美国库存数据公布后掉头回落。
十大类股中有六种收跌，能源股跌1.6%。材料股劲升2.8%，因美联储公布政策声明后，现货金升至每盎司1,330美元以上。(完)
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
0016GMT * 美元/日圆疲弱，日经指数回落至19,000点以下，12月30日来首见 * 美元/日圆昨日在113.61-114.80区间，多数交投于113.90-114.25 * 海外交易者再度开盘卖出，但日本进口商低接 * 113.50-60处的买盘尤其强劲，113.00前方更多 * 114.50-115.00处8.44亿美元选择权今日到期，113.00处有3.35亿美元 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告(因1月16日联邦假期而从周一延后一天) 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)