更新版 1-《全球汇市》美元下跌，市场焦点从美联储政策决定转向日本央行会议

* 美元下跌，投资者焦点转向日本 * 美联储政策声明被视为略显鹰派 (新增文末汇率表格) 路透纽约7月27日 - 美元周三下跌，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明承 认美国经济前景短期风险减弱，但没有暗示将急于升息，且投资者焦点也转向周五日本央行 会议。 美联储周三维持利率不变，并表示将继续密切关注通胀数据和全球经济和金融状况的发 展，但指出，对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱。 美联储声明略显鹰派的基调一度令美元上涨，但之后回吐涨幅，因对9月升息的暗示不 是很强烈。 “9月加息的可能性存在，但美联储的描述，并不是美联储暗示将加息时你希望会听到 的措辞，”西太平洋银行资深汇市策略师Richard Franulovich说。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商仍预计美联储在12月 会议上升息的几率约50%，9月会议上升息的几率约20%，略低于今日政策声明发布前的水准 。 市场焦点也很快回到周五日本央行政策会议，看看日本央行是否会令那些指望出台大型 刺激措施的投资者失望。 日本央行追加刺激计划前景盖过了美联储本周会议。 “日圆很可能是汇市过去一周半左右的唯一题材，”道明证券外汇策略部北美主管Mark McCormick说。 McCormick表示，有一些报导称刺激计划规模可能略高于人们预期的规模。 美联储公布政策声明后，美元兑欧元 应声涨至1.096美元，之后回落至1.1056美 元。美元兑日圆 升至105.95日圆后降至105.43日圆。 日圆在周三稍早下跌，此前日本首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650 亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。 刺激计划规模超过28万亿日圆(2,653亿美元)，超出最初预估的20万亿日圆左右。 这向日本央行周五应出台相应的货币刺激政策施加了压力。 华尔街日报周三报导，日本在考虑首次发售50年期的债券，但日本财务省对该报导予以 否认。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1055 1.0986 +0.63 +1.80 1.0860 美元/日圆 105.39 104.64 +0.72 -12.39 120.30 欧元/日圆 116.52 114.88 +1.43 -10.69 130.47 美元/瑞郎 0.9855 0.9919 -0.65 -1.63 1.0018 英镑/美元 1.3220 1.3127 +0.71 -10.30 1.4738 美元/加元 1.3187 1.3186 +0.01 -4.71 1.3839 美元/离岸人民币 6.6707 6.6797 -0.13 +1.56 6.5680 澳元/美元 0.7490 0.7500 -0.13 +2.96 0.7275 欧元/瑞郎 1.0900 1.0903 -0.03 +0.13 1.0886 欧元/英镑 0.8359 0.8367 -0.10 +13.47 0.7367 新西兰元/美元 0.7072 0.7051 +0.30 +3.62 0.6825 美元/挪威克朗 8.5306 8.5665 -0.42 -3.50 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4389 9.4190 +0.21 -1.69 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6281 8.6580 -0.35 +2.15 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5423 9.5111 +0.33 +4.05 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)