版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 06:12 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，市场焦点从美联储政策决定转向日本央行会议

* 美元下跌，投资者焦点转向日本
    * 美联储政策声明被视为略显鹰派

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约7月27日 - 美元周三下跌，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明承
认美国经济前景短期风险减弱，但没有暗示将急于升息，且投资者焦点也转向周五日本央行
会议。
    
    美联储周三维持利率不变，并表示将继续密切关注通胀数据和全球经济和金融状况的发
展，但指出，对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱。 
    
    美联储声明略显鹰派的基调一度令美元上涨，但之后回吐涨幅，因对9月升息的暗示不
是很强烈。
    
    “9月加息的可能性存在，但美联储的描述，并不是美联储暗示将加息时你希望会听到
的措辞，”西太平洋银行资深汇市策略师Richard Franulovich说。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商仍预计美联储在12月
会议上升息的几率约50%，9月会议上升息的几率约20%，略低于今日政策声明发布前的水准
。
    
    市场焦点也很快回到周五日本央行政策会议，看看日本央行是否会令那些指望出台大型
刺激措施的投资者失望。
    
    日本央行追加刺激计划前景盖过了美联储本周会议。
    
    “日圆很可能是汇市过去一周半左右的唯一题材，”道明证券外汇策略部北美主管Mark
 McCormick说。
    
    McCormick表示，有一些报导称刺激计划规模可能略高于人们预期的规模。
    
    美联储公布政策声明后，美元兑欧元 应声涨至1.096美元，之后回落至1.1056美
元。美元兑日圆 升至105.95日圆后降至105.43日圆。
    
    日圆在周三稍早下跌，此前日本首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650
亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。 
    
    刺激计划规模超过28万亿日圆(2,653亿美元)，超出最初预估的20万亿日圆左右。
    
    这向日本央行周五应出台相应的货币刺激政策施加了压力。
    
    华尔街日报周三报导，日本在考虑首次发售50年期的债券，但日本财务省对该报导予以
否认。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1055   1.0986   +0.63   +1.80   1.0860
    美元/日圆            105.39   104.64   +0.72  -12.39   120.30
    欧元/日圆         116.52   114.88   +1.43  -10.69   130.47
    美元/瑞郎            0.9855   0.9919   -0.65   -1.63   1.0018
    英镑/美元            1.3220   1.3127   +0.71  -10.30   1.4738
    美元/加元            1.3187   1.3186   +0.01   -4.71   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6707   6.6797   -0.13   +1.56   6.5680
    澳元/美元            0.7490   0.7500   -0.13   +2.96   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0900   1.0903   -0.03   +0.13   1.0886
    欧元/英镑         0.8359   0.8367   -0.10  +13.47   0.7367
    新西兰元/美元        0.7072   0.7051   +0.30   +3.62   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5306   8.5665   -0.42   -3.50   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4389   9.4190   +0.21   -1.69   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.6281   8.6580   -0.35   +2.15   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5423   9.5111   +0.33   +4.05   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐