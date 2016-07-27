日股业绩：三菱汽车第一季营业利润锐减75%，燃油效率丑闻拖累销量

路透东京7月27日 - 日本三菱汽车 周三公布第一季营业利润下降75%。在其承认夸大部分车型的燃油效率后，国内销量下滑。

按销量排名，三菱汽车为日本第六大汽车厂商。该公司4-6月当季营业利润为46亿日圆(4,363万美元)。汤森路透I/B/E/S/访问的五名分析师给出的预期是亏损1.4亿日圆。

三菱汽车维持原来的展望，预测截至明年3月底的年度净亏损1,450亿日圆，燃油效率丑闻的影响拖累营业利润减少达82%。

该公司表示，受丑闻影响，第一季记入额外亏损1,259亿日圆。(完)