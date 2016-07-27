日股业绩：三菱汽车第一季营业利润锐减75%，燃油效率丑闻拖累销量

《中国重要政经日程》--1月17日-9月
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路透东京7月27日 - 日本三菱汽车 周三公布第一季营业利润下降75%。在其承认夸大部分车型的燃油效率后，国内销量下滑。
按销量排名，三菱汽车为日本第六大汽车厂商。该公司4-6月当季营业利润为46亿日圆(4,363万美元)。汤森路透I/B/E/S/访问的五名分析师给出的预期是亏损1.4亿日圆。
三菱汽车维持原来的展望，预测截至明年3月底的年度净亏损1,450亿日圆，燃油效率丑闻的影响拖累营业利润减少达82%。
该公司表示，受丑闻影响，第一季记入额外亏损1,259亿日圆。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季