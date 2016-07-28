金砖国家：7月27日股汇市收盘纵览

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透7月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月27日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.38%，报874.05点。
中国股市：沪综指收挫1.9%创一个半月最大单日跌幅，题材股领跌大盘
中国汇市：人民币随中间价收升，大行维稳下交易中枢逐渐抬高
香港股市：收高，未受内地市场疲势所累
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巴西股市：持稳，交易商关注美联储会议。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.12%，报56,852.842点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2702/10，上日收报3.2697/03。
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南非股市：资源类股引领大盘上涨，受到铂金及钯金等金属价格走高的提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.18%，报46,874.05点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报53,764.26点。
南非汇市：兰特小幅上涨，投资者预计美联储将维持利率不变
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印度股市：NSE指数升至逾15个月高位，此前联邦政府与州政府就商品服务税收法案取得进展，市场人气转为正面。BSE指数 收盘上涨0.17%，报28,024.33点，稍早触及2015年8月10日以来高点；NSE指数 收盘上涨0.29%，报8,615.8点，盘中触及2015年4月17日以来最高。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.1375/67.1475，上日收报67.27/67.28。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.33%，报921.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.46%，报480.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.03%，报65.928；卢布兑欧元 贬值0.82%，报72.968。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。