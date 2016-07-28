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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:34 BJT

金砖国家：7月27日股汇市收盘纵览

路透7月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.38%，报874.05点。

中国股市：沪综指收挫1.9%创一个半月最大单日跌幅，题材股领跌大盘

中国汇市：人民币随中间价收升，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

香港股市：收高，未受内地市场疲势所累

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巴西股市：持稳，交易商关注美联储会议。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.12%，报56,852.842点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2702/10，上日收报3.2697/03。

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南非股市：资源类股引领大盘上涨，受到铂金及钯金等金属价格走高的提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.18%，报46,874.05点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报53,764.26点。

南非汇市：兰特小幅上涨，投资者预计美联储将维持利率不变

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印度股市：NSE指数升至逾15个月高位，此前联邦政府与州政府就商品服务税收法案取得进展，市场人气转为正面。BSE指数 收盘上涨0.17%，报28,024.33点，稍早触及2015年8月10日以来高点；NSE指数 收盘上涨0.29%，报8,615.8点，盘中触及2015年4月17日以来最高。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.1375/67.1475，上日收报67.27/67.28。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.33%，报921.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.46%，报480.12点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.03%，报65.928；卢布兑欧元 贬值0.82%，报72.968。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)

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