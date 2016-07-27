版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月28日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，听取关于地方和部门推进重大项目落地审计情况汇报，部署建立法治化市场化去产能机制；确定有针对性加强小微企业金融服务的措施，缓解融资难融资贵；听取金融业营改增税负情况汇报，确保只减不增等。

　

* 其他:

--截止周二，有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。业内人士认为，2016年为国企改革落地之年，相关国企改革动力最强。其中，上海地区推进快速有效，有望成为国改排头兵，而广东、深圳地区在资产证券化方面也将加速。

--保监会网站公布经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第三批），包括合众人寿保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司、上海人寿保险股份有限公司。

--万达院线 公告，拟收购北京影时光电子商务有限公司等公司全部股权，交易价格总额为2.8亿美元。收购完成后，公司将持有时光网全部运营实体100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐