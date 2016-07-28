表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，7月23日止当周外资转为卖超日股 。 外资7月23日止当周在日本股市卖超2,715亿日圆，前一周为买超4,437亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券6,793亿日圆，前一周为买超17,151亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 7月17日-7月23日 -271.5 +304.6 +632.5 7月10日-7月16日 +443.7r -115.3r +676.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 7月17日-7月23日 +175.3 +679.3 +25.9 7月10日-7月16日 +453.7 +1,715.1r -67.8r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 张若琪 审校 龚芳)