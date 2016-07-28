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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:03 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，7月23日止当周外资转为卖超日股
。
    
    外资7月23日止当周在日本股市卖超2,715亿日圆，前一周为买超4,437亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券6,793亿日圆，前一周为买超17,151亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                        股市           债市        货币市场
    7月17日-7月23日   -271.5         +304.6         +632.5
    7月10日-7月16日   +443.7r        -115.3r        +676.5

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                        股市           债市        货币市场
    7月17日-7月23日   +175.3         +679.3          +25.9
    7月10日-7月16日   +453.7       +1,715.1r         -67.8r
     
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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