《香港报摘》--经济日报7月28日

* 要闻版头条：

--联储局一如预期按兵不动，惟表示经济前景面临的短期风险下降，市场解读为局方已为9月加息开绿灯。

* 其他：

--本地健康及个人护理产品澳至尊（新上市编号＂2031＂）今日开始招股，招股价介乎0.8至1.2港元，集资最多2.25亿港元。每手4,000股，入场费4,848.37港元。

--万达 私有化计划获机构投资者顾问公司Glass Lewis支持，因认为私有化计划对独立投资者而言，非常公平且合理，又指中国经济及房地产市场充满挑战，52.8港元已是最符合投资者利益的作价。

--农银汇理两只总值逾41亿元人民币新产品刚获批，令南下基金总数增至42只。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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