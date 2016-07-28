主要国家经济指标预测--7月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 7月 -- 20.2% 企业活动指数 -- 35.1% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% -- 日本央行利率决定 -- 负0.2% 负0.1% 基础货币目标(万亿日圆) -- 85.00 80.00 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +34.5% 房屋开工(较上年同期) -3.0% +9.8% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.6% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.9% (较上年同期) +1.3% +2.6% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 7月初值 +0.4% +0.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% -0.7% 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.3 102.4 0800 意大利失业率 6月 11.4% 11.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.9% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加14 增加15.03 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26 增加28.24 抵押贷款批准件数(件) 65,650 67,042 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季首次估值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)7月初值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区失业率 6月 10.1% 10.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% +1.1% 最终销售 +3.2% +1.3% 消费者支出 -- +1.5% GDP平减指数 +1.8% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +0.2% 核心PCE物价指数 +1.7% +2.0% 1230 美国薪资 第二季 -- +0.7% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 -0.4% +0.1% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 6月 +0.5% +1.1% (较上年同期) -- -1.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 56.8 1400 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 90.5 89.5 现况指数 109.0 108.7 预期指数 79.5 77.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月28日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 +1.4% -- 进口物价 -1.0% -- 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.5% 持平 (较上年同期) +5.2% +4.5% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.7 减少0.3 未经季节调整失业人数(万人) 266.1 266.9 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) 268.2 -- 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 +0.2% -- (较上年同期) +0.7% -- 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.39 0.17 经济景气指数 104.6 103.7 工业景气指数 负2.4 负3.4 服务业景气指数 11.1 10.4 消费者信心指数终值 负7.9 负7.9 消费者通胀预期指数 3.7 -- 生产者通胀预期指数 0.2 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 6月初值 633 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月23日当周 26.6 26.0 四周均值(万人) 25.65 -- 续请失业金人数(万人) 7月16日当周 213.9 213.0 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 71 -- 2245 新西兰建筑许可 6月 +16.3% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 +0.8% +0.5% 工业生产(较前月) -0.2% +0.2% 服务业产出(较前月) +1.0% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负12 负8 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 6月 -2.2% -0.3% 所有家庭支出(较前月) -1.1% +0.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -0.5% -0.4% 全国整体CPI -0.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -0.4% -0.5% 东京地区整体CPI -0.4% -- 2330 日本求才求职比 6月 1.37 1.37 失业率 3.1% 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -1.4% -1.5% 2350 日本工业生产 6月初值 +1.9% +0.7% 一个月预估值 +2.4% -- 两个月预估值 +2.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻/张明钧； 审校 汪红英)