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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--7月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值  
    
    7月29日(五) 
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          7月          --         20.2%
                             企业活动指数                       --         35.1%
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)          第二季        --         -0.2%
                            (较上年同期)                        --         +1.2%
    0130 澳洲民间部门信贷                           6月         --         +0.4%
             房屋信贷                                           --         +0.5%    
     --  日本央行利率决定                           --        负0.2%      负0.1%
             基础货币目标(万亿日圆)                 --        85.00        80.00
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   6月         --        +34.5%
             房屋开工(较上年同期)                             -3.0%        +9.8%   
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第二季初值     +0.2%        +0.6%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   6月       -0.1%        +0.9%
                         (较上年同期)                         +1.3%        +2.6%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 7月初值     +0.4%        +0.3%
    0645 法国消费者支出(较前月)                     6月       +0.1%        -0.7%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                        7月       101.3        102.4
    0800 意大利失业率                               6月       11.4%        11.5%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        7月初值       --         +0.1%
                                 (较上年同期)                 -0.2%        -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               -1.9%        +0.2%
                                       (较上年同期)           -0.2%        -0.2%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                     6月      增加14     增加15.03
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加26     增加28.24
            抵押贷款批准件数(件)                             65,650       67,042
            M4货供额(较前月)                                    --         +1.2%
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)  　  第二季首次估值  +0.3%        +0.6%
                               (较上年同期)                   +1.5%        +1.6%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)7月初值    +0.1%        +0.1%
    0900 欧元区失业率                               6月       10.1%        10.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          6月         --         +0.5%
                                 (较上年同期)                   --         -3.7%  
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率         第二季初值     +2.6%        +1.1%
             最终销售                                         +3.2%        +1.3%
             消费者支出                                         --         +1.5%
             GDP平减指数                                      +1.8%        +0.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                        +2.0%        +0.2%
             核心PCE物价指数                                  +1.7%        +2.0%
    1230 美国薪资                                 第二季        --         +0.7%
             雇佣成本指数                                     +0.6%        +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)            5月       -0.4%        +0.1%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                 6月       +0.5%        +1.1%
                           (较上年同期)                         --         -1.1%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)              7月        54.0         56.8
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             7月终值      90.5         89.5
                             现况指数                         109.0        108.7
                             预期指数                          79.5         77.1
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值   
    
    7月28日(四)     
    0130 澳洲出口物价(较前季)                       第二季      +1.4%        --
             进口物价                                           -1.0%        -- 
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  7月      　+0.5%       持平      
                           (较上年同期)                         +5.2%      +4.5%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            7月  　  减少0.7    减少0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                         266.1      266.9
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                           268.2        --
    0800 意大利薪资指数(较前月)                      6月        +0.2%        --
                       (较上年同期)                             +0.7%        --
    0900 欧元区企业景气指数                          7月       　0.39       0.17
               经济景气指数                                     104.6      103.7
               工业景气指数                                   　负2.4      负3.4
               服务业景气指数                                　  11.1       10.4
               消费者信心指数终值                               负7.9      负7.9
               消费者通胀预期指数                                 3.7        --
               生产者通胀预期指数                                 0.2        --
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     7月初值       +0.4%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   +0.4%      +0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      +0.2%
                            (较上年同期)                        +0.4%      +0.3%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  6月初值        633        --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月23日当周      26.6       26.0
                       四周均值(万人)                           25.65        --
                 续请失业金人数(万人)           7月16日当周     213.9      213.0
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   8月          71        --
    2245 新西兰建筑许可                               6月      +16.3%        --    
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     6月       +0.8%      +0.5%
             工业生产(较前月)                                   -0.2%      +0.2%           
             服务业产出(较前月)                                 +1.0%         --
    2305 英国GfK消费者信心指数                        7月        负12        负8 
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 6月       -2.2%      -0.3%        
             所有家庭支出(较前月)                               -1.1%      +0.4%         
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  6月       -0.5%      -0.4%
             全国整体CPI                                        -0.4%         --           
             东京地区核心CPI(较上年同期)              7月       -0.4%      -0.5%
             东京地区整体CPI                                    -0.4%         --
    2330 日本求才求职比                               6月        1.37       1.37
             失业率                                              3.1%       3.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     6月       -1.4%      -1.5% 
    2350 日本工业生产                             6月初值       +1.9%      +0.7%
             一个月预估值                                       +2.4%        --
             两个月预估值                                       +2.3%        -- (完)            
  
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张荻/张明钧； 审校 汪红英)

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