《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月28日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
*工商时报：
--日本首相安倍晋三宣布将推出规模高达28兆日圆的振兴经济方案。外资法人认为，日本新一波财政政策将迫使日圆汇率走贬，有利于国际资金转往台股、推升资金行情，今日摩台指可望拉高结算。
--东森国际 董事长廖尚文昨日傍晚指出，该公司与东森电视最大股东凯雷集团 共同售出东森电视82%持股案，因买方美商DMG娱乐集团要求调降价格一成多，公司经临时董事会决议不予接受，并终止买卖协议。
*经济日报：
--总统府已请财政部研商解决内外资股利所得课税不同的问题。财政部次长苏建荣表示，为健全资本市场、接轨国际税制、维护租税公平，财政部将广征各界意见，并同两税合一制度，通盘检讨个人股利所得课税制度，预计明年提出税改方案。
--类定存、类全委保单卖太好，被金管会主委丁克华盯上。据了解，丁克华在内部会议中，特别点出类定存及类全委保单存有两大风险，分别是保费收入成长过猛，若投资绩效不佳，会有利差损风险；以及具投资性质的类全委保单销售不当，可能引起消费纠纷。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1