《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月28日

--东森国际 董事长廖尚文昨日傍晚指出，该公司与东森电视最大股东凯雷集团 共同售出东森电视82%持股案，因买方美商DMG娱乐集团要求调降价格一成多，公司经临时董事会决议不予接受，并终止买卖协议。

--总统府已请财政部研商解决内外资股利所得课税不同的问题。财政部次长苏建荣表示，为健全资本市场、接轨国际税制、维护租税公平，财政部将广征各界意见，并同两税合一制度，通盘检讨个人股利所得课税制度，预计明年提出税改方案。

--类定存、类全委保单卖太好，被金管会主委丁克华盯上。据了解，丁克华在内部会议中，特别点出类定存及类全委保单存有两大风险，分别是保费收入成长过猛，若投资绩效不佳，会有利差损风险；以及具投资性质的类全委保单销售不当，可能引起消费纠纷。(完)