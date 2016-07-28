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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:26 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元开盘跌破重要支撑

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* 美元兑韩元开盘下跌，至重要支撑位1,128韩元之下

* 停止单被触发，因美元兑韩元跌至1,124.8，之后获得支撑

* 下道支撑位于1,120/1,121，其下为1,070

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)讲话后，美元全线承压

* 澳元和新西兰元兑美元均涨0.4%，美元兑日圆下跌0.5%，美元兑坡元跌0.3%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数开盘升0.3%(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

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