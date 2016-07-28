《台湾重要政经日程》--7月28日-10月10日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
=====================今日重要政经消息==============================
7/28(四)
--12:30 央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
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7/29(五)
--08:30 主计总处公布第二季经济成长率概估值；第一季为年衰退0.68%。
8/2(二)
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
8/3(三)
--12:30 央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币，发行日是8月4日。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
8/8(一)
--16:00 财政部公布7月进口/出口数据，上月出口年减2.1%。
8/10(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，发行日是8月11日。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1