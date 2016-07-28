《香港报摘》--信报7月28日

* 要闻版头条：

--美国联储局公布议息结果，一如所料维持利率不变，联邦基金利率维持在0.25厘至0.5厘水平，对美国经济的评估也较上次6月中的会议变得较乐观，声明加插了＂美国经济前景短期风险下降了＂的字句，为局方在9月加息仍保留后路。美股表现反覆。

* 其他：

--中银香港 人民币业务处主管杨杰文指出，本港人民币存款近数月来的下降并非因投资者对人民币失去信心，反而正是因人民币市场化程度提升，以及10月正式获国际货币基金组织（IMF）纳入SDR（特别提款权），带动市场人士增持人民币资产，并投资于内地银行间债券市场及购买存款证（CD）等，使原本的表内存款转移至表外。

--盛京银行 的基础投资者再有大手股权变动，盛华基金所持有的13.18%盛京股份，转移至被喻为新世界发展 大股东郑裕彤＂御用经纪＂的鼎佩（VMS）持货，每股作价9港元，涉资达18.28亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘