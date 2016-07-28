《香港报摘》--信报7月28日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
* 要闻版头条：
--美国联储局公布议息结果，一如所料维持利率不变，联邦基金利率维持在0.25厘至0.5厘水平，对美国经济的评估也较上次6月中的会议变得较乐观，声明加插了＂美国经济前景短期风险下降了＂的字句，为局方在9月加息仍保留后路。美股表现反覆。
* 其他：
--中银香港 人民币业务处主管杨杰文指出，本港人民币存款近数月来的下降并非因投资者对人民币失去信心，反而正是因人民币市场化程度提升，以及10月正式获国际货币基金组织（IMF）纳入SDR（特别提款权），带动市场人士增持人民币资产，并投资于内地银行间债券市场及购买存款证（CD）等，使原本的表内存款转移至表外。
--盛京银行 的基础投资者再有大手股权变动，盛华基金所持有的13.18%盛京股份，转移至被喻为新世界发展 大股东郑裕彤＂御用经纪＂的鼎佩（VMS）持货，每股作价9港元，涉资达18.28亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1