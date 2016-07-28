台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击

路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。