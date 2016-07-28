《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

**上海证券报**

--个别保险公司与监管玩起了“猫捉老鼠”的游戏，即通过在保险产品设计上巧施“易容术”，新添保单质押贷款设计等，达到既规避监管又变相缩短保险产品期限的目的。

--截至2016年3月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购海外的公司）总数为5,022家，比上年底的4,508家增加514家。

--广东自贸试验区领导小组日前召开会议，下半年广东自贸区建设主要包括五个方面：围绕国际高标准投资贸易规则深入开展制度创新、在完善高效能政务服务上迈开更大步伐、大力提升自贸试验区创新发展水平、加快高端化产业集聚发展、坚持高起点规划推进城市建设和公共服务等。

**证券时报**

--银监会银行理财业务新规尚未正式出台，但监管有意审定银行“非标”投资仅限对接信托，信托机构优势凸显。

**人民日报**

--在世界经济需求疲软、经济下行压力加大的情形下，中国经济增速放缓，但发展长期向好的基本面没有变，中国经济仍是世界经济重要动力源。（完）