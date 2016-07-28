《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
**上海证券报**
--个别保险公司与监管玩起了“猫捉老鼠”的游戏，即通过在保险产品设计上巧施“易容术”，新添保单质押贷款设计等，达到既规避监管又变相缩短保险产品期限的目的。
--截至2016年3月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购海外的公司）总数为5,022家，比上年底的4,508家增加514家。
--广东自贸试验区领导小组日前召开会议，下半年广东自贸区建设主要包括五个方面：围绕国际高标准投资贸易规则深入开展制度创新、在完善高效能政务服务上迈开更大步伐、大力提升自贸试验区创新发展水平、加快高端化产业集聚发展、坚持高起点规划推进城市建设和公共服务等。
**证券时报**
--银监会银行理财业务新规尚未正式出台，但监管有意审定银行“非标”投资仅限对接信托，信托机构优势凸显。
**人民日报**
--在世界经济需求疲软、经济下行压力加大的情形下，中国经济增速放缓，但发展长期向好的基本面没有变，中国经济仍是世界经济重要动力源。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1