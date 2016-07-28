中信期货：中国期指短线空头获利减仓

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
受监管趋严的消息影响，周三期指直接形成杀跌走势。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.57%、0.39%和4.08%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为2.59%、1.04%和4.52%。期指贴水明显扩大，对应三品种当月合约贴水分别为55.2点、21点和125.1点，远高于周二的贴水水平22.6点、6.9点和101.1。目前的市场情绪受到一定拖累。
总持仓不断增长显示多空博弈不断升级，也导致了最近两天市场的巨幅波动。近期期指增仓对下行趋势有利。不过，短线空头资金选择主动离场，或缓和期指下跌压力。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1