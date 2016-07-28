中信期货：中国期指短线空头获利减仓

受监管趋严的消息影响，周三期指直接形成杀跌走势。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.57%、0.39%和4.08%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为2.59%、1.04%和4.52%。期指贴水明显扩大，对应三品种当月合约贴水分别为55.2点、21点和125.1点，远高于周二的贴水水平22.6点、6.9点和101.1。目前的市场情绪受到一定拖累。