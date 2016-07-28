版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:38 BJT

中信期货：中国期指短线空头获利减仓

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

受监管趋严的消息影响，周三期指直接形成杀跌走势。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.57%、0.39%和4.08%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为2.59%、1.04%和4.52%。期指贴水明显扩大，对应三品种当月合约贴水分别为55.2点、21点和125.1点，远高于周二的贴水水平22.6点、6.9点和101.1。目前的市场情绪受到一定拖累。

　　总持仓不断增长显示多空博弈不断升级，也导致了最近两天市场的巨幅波动。近期期指增仓对下行趋势有利。不过，短线空头资金选择主动离场，或缓和期指下跌压力。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐