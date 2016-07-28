中原期货：大连豆粕期货短期进入振荡模式

根据海关数据，6月中国进口大豆756万吨，2015/2016年度以来累计进口6060万吨，比上一年度同期增加13%，国内大豆供应较为充足。但与此同时，国内需求未有实质性改善，前期需求好转更多是下游补库存的结果，也即库存从油厂转移到饲料厂和贸易商的结果，而并非用于消费。从绝对数量来讲，国内的生猪存栏依然处于较低水平，短期内不会有明显的改善。(完)