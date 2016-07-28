中原期货：大连豆粕期货短期进入振荡模式

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
随着美豆逐步进入结荚期，优良率处于较高水平，减产预期大大降低。同时，进口大豆到港量较大，国内下游成交放缓。豆粕短期将进入振荡模式。
根据海关数据，6月中国进口大豆756万吨，2015/2016年度以来累计进口6060万吨，比上一年度同期增加13%，国内大豆供应较为充足。但与此同时，国内需求未有实质性改善，前期需求好转更多是下游补库存的结果，也即库存从油厂转移到饲料厂和贸易商的结果，而并非用于消费。从绝对数量来讲，国内的生猪存栏依然处于较低水平，短期内不会有明显的改善。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1