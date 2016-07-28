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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:44 BJT

中原期货：大连豆粕期货短期进入振荡模式

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

随着美豆逐步进入结荚期，优良率处于较高水平，减产预期大大降低。同时，进口大豆到港量较大，国内下游成交放缓。豆粕短期将进入振荡模式。

　　根据海关数据，6月中国进口大豆756万吨，2015/2016年度以来累计进口6060万吨，比上一年度同期增加13%，国内大豆供应较为充足。但与此同时，国内需求未有实质性改善，前期需求好转更多是下游补库存的结果，也即库存从油厂转移到饲料厂和贸易商的结果，而并非用于消费。从绝对数量来讲，国内的生猪存栏依然处于较低水平，短期内不会有明显的改善。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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