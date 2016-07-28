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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:45 BJT

德盛期货：黄金调整后提供买入良机

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

上周美国COMEX黄金价格连续第二周下跌，跌幅达1.2%。笔者认为，目前金价走势陷入一定的困境，强劲的经济数据使得美联储年底前加息预期升温，美元走高导致金价出现回落。不过，黄金牛市显然并未结束，低利率甚至负利率以及全球地缘政治风险，将为金价提供支撑。

　　金价今年以来已上涨逾25%，本月稍早触及2014年3月以来最高位1374.91美元/盎司。美国商品期货交易委员会最新公布的周度报告显示，截至7月19日，COMEX黄金投机净多头寸减少7031手，至264498手。目前投机客已经连续两周减持黄金多头头寸，净多仓降至1个月以来最低水平。笔者认为，中国和印度的实物黄金需求将在下半年崛起。由于预期欧洲和日本央行将延长宽松政策，预计黄金在短期调整过后，已经具备再次大幅上涨的动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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