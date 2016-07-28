德盛期货：黄金调整后提供买入良机

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
上周美国COMEX黄金价格连续第二周下跌，跌幅达1.2%。笔者认为，目前金价走势陷入一定的困境，强劲的经济数据使得美联储年底前加息预期升温，美元走高导致金价出现回落。不过，黄金牛市显然并未结束，低利率甚至负利率以及全球地缘政治风险，将为金价提供支撑。
金价今年以来已上涨逾25%，本月稍早触及2014年3月以来最高位1374.91美元/盎司。美国商品期货交易委员会最新公布的周度报告显示，截至7月19日，COMEX黄金投机净多头寸减少7031手，至264498手。目前投机客已经连续两周减持黄金多头头寸，净多仓降至1个月以来最低水平。笔者认为，中国和印度的实物黄金需求将在下半年崛起。由于预期欧洲和日本央行将延长宽松政策，预计黄金在短期调整过后，已经具备再次大幅上涨的动力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1