德盛期货：黄金调整后提供买入良机

金价今年以来已上涨逾25%，本月稍早触及2014年3月以来最高位1374.91美元/盎司。美国商品期货交易委员会最新公布的周度报告显示，截至7月19日，COMEX黄金投机净多头寸减少7031手，至264498手。目前投机客已经连续两周减持黄金多头头寸，净多仓降至1个月以来最低水平。笔者认为，中国和印度的实物黄金需求将在下半年崛起。由于预期欧洲和日本央行将延长宽松政策，预计黄金在短期调整过后，已经具备再次大幅上涨的动力。(完)