海通期货：大连铁矿石期货冲击前高，沪钢可尝试逢低做多

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

铁矿石1609合约自4月下旬至今走出一个V形走势，在黑色系品种中表现最为抢眼。上周虽然出现调整，但多头很快又收复失地，价格整体仍沿布林线上轨运行，目前接近三个月来的高点。MACD指标又出现交叉点，买入信号出现。建议多单继续持有，观望者可尝试介入多单。

自6月初以来，螺纹钢1610合约走出一波上涨行情，并且鲜有调整，显示多头控盘力量较强。上周初的回落调整，也在上升趋势线处停止，昨日出现大幅拉升。值得注意的是，这波反弹行情的成交量迟迟不能有效扩张，整体上涨幅度可能受到限制。短期有继续小幅攀升的迹象，可尝试逢低做多。(完)

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