海通期货：大连铁矿石期货冲击前高，沪钢可尝试逢低做多

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
铁矿石1609合约自4月下旬至今走出一个V形走势，在黑色系品种中表现最为抢眼。上周虽然出现调整，但多头很快又收复失地，价格整体仍沿布林线上轨运行，目前接近三个月来的高点。MACD指标又出现交叉点，买入信号出现。建议多单继续持有，观望者可尝试介入多单。
自6月初以来，螺纹钢1610合约走出一波上涨行情，并且鲜有调整，显示多头控盘力量较强。上周初的回落调整，也在上升趋势线处停止，昨日出现大幅拉升。值得注意的是，这波反弹行情的成交量迟迟不能有效扩张，整体上涨幅度可能受到限制。短期有继续小幅攀升的迹象，可尝试逢低做多。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1