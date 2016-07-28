《中国已公布新股发行上市日程表》--7月28日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/28 沪 中国电影 730977 46,700 8.92 22.98 中信建投 8/1 7/29 沪 长久物流 732569 4,001 *15.43 *22.98 安信证券 8/2 7/29 深 达志科技 300530 1,750 11.95 22.98 广发证券 8/2 *8/1 深 达威股份 300535 1,494 18.50 22.98 国都证券 8/3 8/2 深 苏州恒久 002808 3,000 -- -- 银河证券 8/4 8/2 沪 上海亚虹 732159 2,500 -- -- 东方花旗 8/4 8/3 沪 正平股份 732843 9,970 -- -- 申万宏源 8/5 8/3 深 江阴银行 002807 20,944.55 -- -- 光大证券 8/5 8/3 沪 广西广电 730936 不超过30,000 -- -- 华泰联合 8/5 8/4 沪 贵阳银行 780997 50,000 -- -- 中信建投 8/8 8/5 沪 上海电影 780595 9,350 -- -- 中金公司 8/9 *8/5 深 今天国际 300532 2,100 -- -- 华林证券 8/9 *8/8 沪 兆易创新 732986 2,500 -- -- 申万宏源 8/10 8/12 沪 花王股份 732007 3,335 11.66 22.97 中泰证券 8/16 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 7/28 沪 超讯通信 2,000 11.99 22.98 恒泰长财 -- 沪 三祥新材 3,355 5.28 22.98 浙商证券 -- 沪 江苏银行 115,445 6.27 7.64 中银证券 华泰联合 -- 深 中潜股份 2,125 10.50 22.99 申万宏源 -- 深 健帆生物 4,200 10.80 22.98 中航证券 -- 深 华舟应急 11,570 6.64 22.99 中金公司 -- 深 幸福蓝海 7,763 6.62 22.98 中金公司 -- 沪 新华文轩 9,871 7.12 14.67 中银国际 -- 深 优 博 讯 2,000 13.36 22.98 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1