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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月28日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      7/28    沪　　中国电影　730977　　 46,700       8.92      22.98    中信建投　8/1
      7/29    沪　　长久物流　732569　　　4,001　　 *15.43     *22.98    安信证券　8/2
      7/29    深　　达志科技  300530      1,750      11.95      22.98    广发证券　8/2
     *8/1     深　　达威股份　300535　　　1,494      18.50      22.98    国都证券　8/3
      8/2     深　　苏州恒久　002808　　　3,000        --        --      银河证券　8/4
      8/2     沪　　上海亚虹　732159　　　2,500        --        --      东方花旗　8/4
      8/3     沪　　正平股份　732843　　　9,970        --        --      申万宏源  8/5
      8/3     深　　江阴银行　002807　　20,944.55      --        --　　　光大证券　8/5
      8/3     沪　　广西广电　730936　不超过30,000     --        --      华泰联合　8/5
      8/4     沪　　贵阳银行　780997　　 50,000　      --        --      中信建投　8/8
      8/5     沪　　上海电影　780595　　　9,350　　　　--        --      中金公司  8/9
     *8/5　   深　　今天国际　300532　　　2,100        --        --      华林证券　8/9
     *8/8     沪　　兆易创新　732986　　　2,500　　　　--        --      申万宏源　8/10
      8/12    沪　　花王股份　732007　　　3,335      11.66      22.97    中泰证券　8/16  
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     7/28   沪　　超讯通信  2,000      11.99      22.98    恒泰长财
     --     沪　　三祥新材  3,355       5.28      22.98    浙商证券
     --     沪　　江苏银行 115,445　　　6.27       7.64    中银证券
                                                                       华泰联合
     --     深　　中潜股份 　2,125　　  10.50　    22.99    申万宏源
     --     深　　健帆生物  4,200　　  10.80      22.98    中航证券
     --     深　　华舟应急 11,570       6.64      22.99    中金公司
     --     深　　幸福蓝海 　7,763　　　 6.62      22.98    中金公司
     --     沪　　新华文轩 　9,871　　　 7.12　    14.67    中银国际
     --     深　　优 博 讯  2,000      13.36      22.98    中信证券
           
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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