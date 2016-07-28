宝城期货：高温致供应趋紧，郑州动力煤期价保持坚挺

近期，港口煤炭库存仍不断下降，同时全国出现大范围高温天气，致使火电企业耗煤量上升，动力煤供应更趋紧张，价格也是持续上涨。临近月底，虽然大型煤企尚未对外公布下月动力煤长协价格，但市场普遍预期将至少上涨20元/吨。

在供给侧改革继续超预期推进的情况下，煤炭市场基本面逐渐向供求紧平衡状态转变，这在中长期内将支撑动力煤价格保持坚挺。但交割压力可能制约1609合约涨幅，建议长线投资者将多单移仓至1701合约。(完)