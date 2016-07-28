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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:55 BJT

期货日报：大连焦炭期货上涨空间有限

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

近期焦炭期货领涨黑色各品种，焦炭主力1609合约一度上攻至1080元/吨上方，持仓量也有所增加，市场做多热情高涨。从基本面来看，上游成本支撑及焦炭库存降至低位是焦炭价格上涨的主因，在下游钢厂利润较为有限的情况下，预计后期焦炭或维持偏强振荡。

　　受成本、焦化企业开工率及库存下降支撑，焦炭期货大幅上涨，然而考虑到下游钢厂利润大幅萎缩或限制焦炭价格上涨空间，焦炭后期偏强振荡的概率更大，暂不具备大幅上涨基础。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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