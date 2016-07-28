期货日报：大连焦炭期货上涨空间有限

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
近期焦炭期货领涨黑色各品种，焦炭主力1609合约一度上攻至1080元/吨上方，持仓量也有所增加，市场做多热情高涨。从基本面来看，上游成本支撑及焦炭库存降至低位是焦炭价格上涨的主因，在下游钢厂利润较为有限的情况下，预计后期焦炭或维持偏强振荡。
受成本、焦化企业开工率及库存下降支撑，焦炭期货大幅上涨，然而考虑到下游钢厂利润大幅萎缩或限制焦炭价格上涨空间，焦炭后期偏强振荡的概率更大，暂不具备大幅上涨基础。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1