期货日报：大连焦炭期货上涨空间有限

近期焦炭期货领涨黑色各品种，焦炭主力1609合约一度上攻至1080元/吨上方，持仓量也有所增加，市场做多热情高涨。从基本面来看，上游成本支撑及焦炭库存降至低位是焦炭价格上涨的主因，在下游钢厂利润较为有限的情况下，预计后期焦炭或维持偏强振荡。