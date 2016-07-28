《香港报摘》--其他报纸重要消息7月28日

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
* 明报：
--针对昨日有报导指金管局拟＂叫停＂银行于楼按的额外现金回赠，金管局澄清当局并非为现金回赠设置上限，现金回赠若超过1%，则整笔回赠均须计入贷款额内。
* 苹果日报：
--汉能 有意与母公司汉能控股减少联属关系，惟至今仍持有对方大量逾期应收账。公司披露，至今年上半年，汉能控股及其附属公司拖欠公司的逾期应收账达3.6亿美元，牵涉罚息为1.94亿港元，惟至今仍未还款，并提出逾期还款协议方案，未知会否影响公司最终纯利。
* 文汇报：
--有媒体日前报导中国城市建设（国际）有限公司点心债已发生违约。对此公司昨日表示，中国城建集团正抓紧重新进行资金审批流程，以便尽快打开向中国城建国际提供款项的通道，以支持其顺利偿还债务，又指公司有充足资金保障偿还未兑付的16亿元人民币债券。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1