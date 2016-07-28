《香港报摘》--其他报纸重要消息7月28日

* 明报：

--针对昨日有报导指金管局拟＂叫停＂银行于楼按的额外现金回赠，金管局澄清当局并非为现金回赠设置上限，现金回赠若超过1%，则整笔回赠均须计入贷款额内。

* 苹果日报：

--汉能 有意与母公司汉能控股减少联属关系，惟至今仍持有对方大量逾期应收账。公司披露，至今年上半年，汉能控股及其附属公司拖欠公司的逾期应收账达3.6亿美元，牵涉罚息为1.94亿港元，惟至今仍未还款，并提出逾期还款协议方案，未知会否影响公司最终纯利。

* 文汇报：

--有媒体日前报导中国城市建设（国际）有限公司点心债已发生违约。对此公司昨日表示，中国城建集团正抓紧重新进行资金审批流程，以便尽快打开向中国城建国际提供款项的通道，以支持其顺利偿还债务，又指公司有充足资金保障偿还未兑付的16亿元人民币债券。（完）