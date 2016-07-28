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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:59 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跟随日股回落

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* 美元兑日圆跟随日股日经指数回落，日经指数下跌近1%

* 在美联储会议后至日本央行会议前，有仓位调整活动

* 美元兑日圆脱离纽约尾盘高位106.05，亚市早盘交投于105.43至104.77

* 市场交投清淡，在日本央行明日公布政策决定前东京许多大型投资者离市观望

* 存在一些逢低吸纳买兴，尤其是跌向104.50时--有行权价在该位的期权(选择权)到期

* 汇价升向105.50时存在少数逢高抛售的卖兴(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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