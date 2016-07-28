中国农业：耕地质量调查办法将于8月实施，相关信息每五年发布一次

路透北京7月28日 - 中国农业部表示，耕地质量调查监测与评价办法将自８月１日开始实施，主要提出了耕地质量调查、监测、评价与信息发布等制度。其中，耕地质量调查包括耕地质量普查、专项调查与应急调查。

周三刊登在农业部网站的新闻稿称，农业部和省级政府农业主管部门每五年发布一次全国耕地质量等级信息和省级行政区域耕地质量等级信息，定期发布年度耕地质量监测报告。

“我国耕地长期高强度、超负荷使用，退化、污染、基础地力下降等问题突出，已成为制约农业可持续发展和粮食综合能力提升的关键因素。”农业部种植业管理司司长曾衍德表示，加强耕地质量保护，首先摸清耕地质量底数。

下一步，农业部将通过建立健全耕地质量调查监测体系，建设完善耕地质量监测网络，构建耕地质量数据库。