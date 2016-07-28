中国农业：耕地质量调查办法将于8月实施，相关信息每五年发布一次

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透北京7月28日 - 中国农业部表示，耕地质量调查监测与评价办法将自８月１日开始实施，主要提出了耕地质量调查、监测、评价与信息发布等制度。其中，耕地质量调查包括耕地质量普查、专项调查与应急调查。
周三刊登在农业部网站的新闻稿称，农业部和省级政府农业主管部门每五年发布一次全国耕地质量等级信息和省级行政区域耕地质量等级信息，定期发布年度耕地质量监测报告。
“我国耕地长期高强度、超负荷使用，退化、污染、基础地力下降等问题突出，已成为制约农业可持续发展和粮食综合能力提升的关键因素。”农业部种植业管理司司长曾衍德表示，加强耕地质量保护，首先摸清耕地质量底数。
下一步，农业部将通过建立健全耕地质量调查监测体系，建设完善耕地质量监测网络，构建耕地质量数据库。
此前有国内媒体报导称，中国工业废物污染、化肥农药污染和种子产品污染所造成的土地退化现象严重，耕地退化面积占耕地总面积的40%以上，而土地污染加重的问题越发严重。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1