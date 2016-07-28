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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 11:54 BJT

中国货币市场：资金面平稳回购利率下行，融出恢复如常缓解供需压力

路透上海7月28日 - 中国银行间市场周四资金面平稳，随着央行公开市场连续净投放，
近日大行融出水平恢复如常，货币市场供需压力明显缓解，回购利率也从周初的高位回落，
市场对跨月流动性预期较乐观。
    
    华东一银行交易员称，资金面情况总体与昨日相近，“比之前紧张的时候好了很多了，
几家大行出钱的量都多了很多，股份制也不少都在出了”。
    
    上海一券商交易员表示，目前大行融出恢复到正常水平，供需压力明显缓解，除了押信
用加点得多一点，押利率已经基本没压力了。
    
    她并表示，资金面转为宽松后，隔夜成交又趋活跃，需求向短端集中，“月末就这几天
了，按现在的情况，还没跨好月的预计滚滚隔夜也能过去，隔夜成交量这两天又在上升了。
”
    
    中国央行公开市场周四进行800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；
单日将净投放500亿元，为连续第九个交易日净投放。       
    
    以下为主要货币市场利率报价:     

 北京时间11:17                今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     1.9836   2.0093     -2.57
      七天                      2.3395   2.4046     -6.51
      14天                      2.6952   2.7655     -7.03
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     5.2000   2.4200   +278.00
      七天                      2.5750   2.7100    -13.50
      14天                      2.5000   2.2000    +30.00
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.0300   2.0500     -2.00
      七天                      2.6200   2.6000     +2.00
      14天                      3.0000   3.0000      0.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.0280   2.0380     -1.00
      七天                      2.3590   2.3600     -0.10
      三个月                    2.8465   2.8490     -0.25
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)    

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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