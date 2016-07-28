中国货币市场：资金面平稳回购利率下行，融出恢复如常缓解供需压力

路透上海7月28日 - 中国银行间市场周四资金面平稳，随着央行公开市场连续净投放， 近日大行融出水平恢复如常，货币市场供需压力明显缓解，回购利率也从周初的高位回落， 市场对跨月流动性预期较乐观。 华东一银行交易员称，资金面情况总体与昨日相近，“比之前紧张的时候好了很多了， 几家大行出钱的量都多了很多，股份制也不少都在出了”。 上海一券商交易员表示，目前大行融出恢复到正常水平，供需压力明显缓解，除了押信 用加点得多一点，押利率已经基本没压力了。 她并表示，资金面转为宽松后，隔夜成交又趋活跃，需求向短端集中，“月末就这几天 了，按现在的情况，还没跨好月的预计滚滚隔夜也能过去，隔夜成交量这两天又在上升了。 ” 中国央行公开市场周四进行800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%； 单日将净投放500亿元，为连续第九个交易日净投放。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9836 2.0093 -2.57 七天 2.3395 2.4046 -6.51 14天 2.6952 2.7655 -7.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.2000 2.4200 +278.00 七天 2.5750 2.7100 -13.50 14天 2.5000 2.2000 +30.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0500 -2.00 七天 2.6200 2.6000 +2.00 14天 3.0000 3.0000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0280 2.0380 -1.00 七天 2.3590 2.3600 -0.10 三个月 2.8465 2.8490 -0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)