港报社评：防港独靠的应该是软实力--信报7月28日

选举管理委员会在今届立法会选举加添新安排，要求参选人额外签署一份确认书，表明拥护《基本法》和香港是中国不可分离的一部分等等，用意明显是阻挠主张港独的人士和组织参选，从而杜绝其当选成为立法会议员，免日后以议事厅作平台宣扬港独。已报名角逐新界东议席又主张港独的本土民主前线梁天琦，以及社民连主席吴文远和副主席陈德章不满相关安排，向高等法院提出司法覆核，要求在提名期结束（本周五）前紧急开庭处理。法庭昨日虽然接纳覆核许可，但不认同案件有迫切性，只会以正常程序处理。

法官区庆祥指出，选管会已经表明，参选人可签署或不签署确认书，确认书并非提名有效与否的唯一考虑，现时已有部分参选人没签确认书，仍然有资格成为候选人。区庆祥续道，如获选举主任接纳提名，梁天琦可按正常程序参选，不会对他不公平；如不获接纳提名，梁天琦便可提出选举呈请，挑战选管会的决定。因此，法官不批准在提名期结束前进行司法覆核聆讯。

表面上，选管会小胜一仗，避免在提名期结束前节外生枝，可是问题没有解决，争议尚未平息。假设部分人士真的不获接纳为参选人，司法覆核仍然会进行。最坏的情况是法庭裁定，拒绝港独人士参选是违宪，那么整个选举可能变成无效，七十位当选者白忙一场，一切须推倒重来。万一这样的情况出现，对于香港的政治乱局无疑是雪上加霜。

为了加强＂防独＂的说服力，有人举出英国作为例子。根据英国上下议院的规定，议员如果拒绝宣誓効忠联合王国，后果可以是不获发薪、不准发言甚至褫夺其议席。值得留意的是，英国的做法是＂当选＂之后的惩罚，并非＂参选＂之时的设限。至于香港，根据《基本法》第七十九条第七款，议员如果违反誓言（当选之后就职宣誓拥护《基本法》和効忠中华人民共和国香港特别行政区），经立法会三分二在席议员通过谴责，立法会主席可宣告其丧失议员资格。

立法会主席曾钰成认为，法治是香港重要的基石，假如要在制度上保证港独人士不能参选立法会，必须透过立法，不能纯粹因为不签署确认书而不让对方参选。曾钰成又说，容许主张港独的人士进入议会，会打开缺口，在社会发展上很危险及有很大冲击，但他指出，权衡轻重，仍要坚守法治，否则付出的代价太大。

我们赞同曾钰成的讲法，港独不该支持，法治必须坚守，如果拒绝部分人士参选缺乏法律依据的话，合情合理的举措是立法。更加理想而根本性的做法是好好落实＂一国两制＂，这个才是最有效的＂防独软件＂。须知道，所谓港独主张很多时候仅仅是一种情绪发泄，中大民调显示有百分之十七市民支持港独，基本上可作如是观。人人心知肚明，香港建国彻头彻尾行不通，独派无非感到＂一国＂凌驾＂两制＂，才会萌生分离主义的思想。再说，如果独派有能力走上建国之路，有必要参选立法会成为受薪于政府的议员吗？孙中山搞革命是不会加入满清政府的。港独云云，由始至终是一个伪命题，极其量是一家之言的意见。没有行动的意见，不值一哂，若然意见配合行动，而行动又违反法治，依法处理可矣。

防止港独思潮蔓延，硬桥硬马往往适得其反，靠的应该是软实力。美国的软实力世界第一，这个国家有人闹独立吗？英国的软实力今非昔比，于是苏格兰酝酿脱英。中国若然能够提升软实力，加上＂一国两制＂全面落实，不变形，不走样，港独作为一种情绪发泄的意见，自自然然销声匿迹。（完）

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