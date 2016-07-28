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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 09:18 BJT

《全球汇市》美元在美联储会议后下跌，日本央行会议前日圆走升

日圆走势以及政治考量可能是影响日本央行政策决定的决定性因素。日本央行将更倾向
于保留政策弹药以防日后经济形势恶化。
    
    澳元兑美元 涨0.4%报0.7522，扳回上日部分跌幅。澳洲上日公布的通胀数据疲
弱，意味着下周澳洲央行有降息可能。
    
    澳洲央行将在8月2日公布货币政策决议。

    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1064  1.1055  +0.08  +1.88  1.0860
    美元/日圆            104.85  105.39  -0.51 -12.84  120.30
    欧元/日圆         116.02  116.52  -0.43 -11.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9851  0.9855  -0.04  -1.67  1.0018
    英镑/美元            1.3220  1.3220  +0.00 -10.30  1.4738
    美元/加元            1.3139  1.3187  -0.36  -5.06  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6648  6.6707  -0.09  +1.47  6.5680
    澳元/美元            0.7516  0.7490  +0.35  +3.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7104  0.7072  +0.45  +4.09  0.6825
    澳元/日圆         78.830  78.930  -0.13 -10.03  87.620
    新西兰元/日圆     74.490  74.540  -0.07  -9.14  81.980
    英镑/日圆         138.66  139.35  -0.50 -21.76  177.22
    澳元/新西兰元     1.0578  1.0581  -0.03  -0.81  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 许娜/张若琪/侯雪苹/李爽/龚芳/王丽鑫/张荻)

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