《全球汇市》美元在美联储会议后下跌，日本央行会议前日圆走升

日圆走势以及政治考量可能是影响日本央行政策决定的决定性因素。日本央行将更倾向 于保留政策弹药以防日后经济形势恶化。 澳元兑美元 涨0.4%报0.7522，扳回上日部分跌幅。澳洲上日公布的通胀数据疲 弱，意味着下周澳洲央行有降息可能。 澳洲央行将在8月2日公布货币政策决议。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1064 1.1055 +0.08 +1.88 1.0860 美元/日圆 104.85 105.39 -0.51 -12.84 120.30 欧元/日圆 116.02 116.52 -0.43 -11.08 130.47 美元/瑞郎 0.9851 0.9855 -0.04 -1.67 1.0018 英镑/美元 1.3220 1.3220 +0.00 -10.30 1.4738 美元/加元 1.3139 1.3187 -0.36 -5.06 1.3839 美元/离岸人民币 6.6648 6.6707 -0.09 +1.47 6.5680 澳元/美元 0.7516 0.7490 +0.35 +3.31 0.7275 新西兰元/美元 0.7104 0.7072 +0.45 +4.09 0.6825 澳元/日圆 78.830 78.930 -0.13 -10.03 87.620 新西兰元/日圆 74.490 74.540 -0.07 -9.14 81.980 英镑/日圆 138.66 139.35 -0.50 -21.76 177.22 澳元/新西兰元 1.0578 1.0581 -0.03 -0.81 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 许娜/张若琪/侯雪苹/李爽/龚芳/王丽鑫/张荻)