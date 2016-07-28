港报社评：排拒问题人物参选，或毋阻＂港独＂发酵--明报7月28日

高院法官处理寻求推翻选管会规定参选人须签署＂确认书＂的司法覆核申请，认为对申请人没有造成无法弥补的不公平，故案件没有急切性，拒绝在明日提名期结束之前裁决。今次立法会选举，有关执行＂排除港独条款＂，回归由选举主任与参选人角力。从迄今只有少数参选人被查询港独立场，或要求提交补充资料看来，当局的＂目标人物＂不多；即使如此，被排拒参选的人，日后很大可能提出选举呈请，寻求推翻选举结果，因此把选举陷于不明确。另外，即使港独支持者未能成为候选人，是否等于阻绝了＂港独＂利用选举平台发酵？尚待观察。

今次立法会选举，参选人须在提名时签署＂确认书＂，属于政治甄别；当局假选举主任行使确认候选人资格的权力，以行政手段处理，目的为阻绝港独支持者成为候选人。高院法官的决定，除了尊重行政部门之外，主要是按现行规定，若对选举有任何不满，涉事者都可以在选举之后提出选举呈请，包括推翻选举结果等。这是既定程序，法官认为有了这个机制，不会对申请人造成无法弥补的不公，于是裁定不紧急处理司法覆核申请。法官的裁决理据清晰，反映在港事蜩螗、世道混沌之际，法官仍然坚守超然独立，按既定规矩办事，不为政争影响所左右，充分发挥司法独立的定海神针作用，弥足珍贵。

选管会要求交代＂港独＂立场，或提交补充资料的提名参选人，据知只有几个；另外，包括并未签署＂确认书＂的泛民成员，都已获确认为候选人。因此有理由相信，当局要排拒参选的目标人物不会很多，相信较大可能是那些摆明车马以＂港独＂为政纲、曾经公开表态支持或推动＂港独＂的人。按目前的政治氛围，当局这个动作可能惹来的反弹幅度或许不会太大，因为＂港独＂未成气候，而且泛民阵营挺身＂扞卫＂港独支持者会有所顾忌，何况排拒了＂港独＂，泛民阵营会是得益者。不过，设若港独支持者被排拒参选，当局必然会面对司法覆核的挑战，届时＂确认书＂的合法性、政府剥夺了一些人依法享有的被选权，是否有充分法理依据，十分关键；挑战结果之一，有可能是重新选举。

当局透过＂确认书＂安排，即使阻绝港独支持者参选，＂港独＂就不会借选举平台发酵？看来未必。近日，个别参选人接受传媒提问时，既说不会主张＂港独＂，又说不会反对年轻人提出＂港独＂、从未公开支持＂港独＂，云云；这种说法的＂港独＂取态模糊，也夹杂着政治计算。设若港独支持者被排拒，支持他们的选票投向何方？候选人为了吸纳这些选票，要讲些什么话、做些什么事，大概不说自明。或许当局认为选举过程中，若候选人的言行偏离《基本法》和＂确认书＂，也有可能被褫夺候选人资格；不过，判定＂港独＂言行更难有客观准则，当局强而为之，又会触发官司讼诉，增加选举的不确定性。另外，选举期间对付候选人，势将搅动选情，以历来政治生态，这类事故只会对建制阵营不利，泛民候选人将得益。

当局抛出＂确认书＂之初，不少人已经认为不仅难以阻绝港独支持者参选，也难以阻止＂港独＂议题在选举时发酵，更有可能变相为一些人助选。连日事态发展，这些情况愈来愈有可能出现，特别是＂港独＂议题现已因为争议而进入寻常百姓家，在本港的特定时空，港独支持者近日所得＂宣传＂效益，可谓求之不得。这就是许多人认为＂确认书＂脱离了本港实际情况，以为可以打压，反而是压出了＂港独＂进入政治议程空间的原因。

近日个别激进取态参选人在提名时，不单大模大样签署＂确认书＂，还有人另拟＂确认书＂，表明拥护《基本法》所有条文，较当局的要求尤有过之；例如有人在提名后，即场凭歌寄意，改编歌词提及＂I LOVE Basic Law（我爱基本法），认定你是朋友＂，以表示对《基本法》的拥护，云云。这些人所说与所思所想是否一致？若认为他们会严肃体待《基本法》，恐怕是美丽的误会。即使这些人的取态与＂港独＂无关，但是《基本法》的尊严在客观上已受糟蹋，未来一段日子，类似情况将愈演愈烈。＂港独＂这个祸胎必须清除，否则将祸及全港市民，只是当局选错了场景、选错了方法，这样子打压＂港独＂，不仅不会消灭它，反而帮助它成长，让它在市民之间有机会乘时切入。（完）

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